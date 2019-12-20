В Алматинской области 7-летняя девочка скончалась от передозировки парацетамолом

Талдыкорган. 19 декабря. Kazakhstan Today - В Алматинской области мать 7-летней девочки обвиняет врача скорой помощи в смерти дочери. Женщина утверждает, что медик выписал маленькой пациентке препарат, который запрещено давать детям младше 12 лет. После приёма лекарств школьница впала в кому, а через двое суток скончалась в реанимации, передает Kazakhstan Today.

По словам мамы девочки Евгении Игнатьевой, у Василины не было проблем со здоровьем. Два месяца назад девочка пришла из школы и пожаловалась на боли в животе. На следующий день у ребёнка поднялась температура. В тот момент простыл и младший сын Евгении, сообщает телеканал КТК

Женщина вызвала скорую. Врач выписал Василине лекарства, из-за которых, как уверяет мать, девочке стало хуже, она впала в кому.

Вот это написал: "Тайлолфен хот", парацетамол и антигриппин. Полностью виноваты врачи. Особенно вот этот фельдшер. Это лекарство даётся с 13 лет. Получается, вот этим парацетамолом, который в этих саше находится, ребёнка просто это всё добило", - считает Евгения Игнатьева.

В детской клинической больнице, куда 7-летнюю Василину доставили уже в тяжёлом состоянии, подтвердили: смерть наступила из-за передозировки парацетамолом.

Дома мама занималась лечением уже. Несколько раз дала таблетку парацетамола. Но после этого у ребёнка улучшений не отмечалось. После родители обратились в посёлок Бурундай, в больницу села Бурундай. Мы выставили предварительный диагноз: синдром Рея. Когда много даёшь парацетамол, у некоторых детей, у некоторых людей поражается печень. Распадаются клетки печени. И они выделяют все токсины", - прокомментировал заместитель директора Алматинской региональной детской клинической больницы Аскар Калиев.

Василина скончалась на третьи сутки в реанимации, не приходя в сознание. По словам врачей, ранняя диагностика могла спасти ребёнку жизнь. Между тем в районной больнице, откуда и приехала бригада скорой, заявляют, что об этом случае слышат впервые. В журнале вызовов он даже не зафиксирован.

Наша бригада обслуживала. В данный момент я не могу ответить на этот вопрос, надо разобраться сначала. Вызовем фельдшера, в данный момент он в отпуске", - сообщила директор районной больницы поселка Боралдай Дарига Садыкова.

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