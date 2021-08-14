8-летняя девочка случайно выпила аккумуляторную кислоту в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. 13 АВГУСТА - В Экибастузе срочно госпитализировали 8-летнюю девочку, которая нечаянно выпила аккумуляторную кислоту, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Как передаёт Pavlodarnews.kz. со ссылкой на областной департамент полиции, несчастный случай произошел вчера утром.
12 августа, в 09.40 в городскую больницу доставлена девочка 2013 года рождения, которая, находясь у себя дома, по своей неосторожности выпила кислоту для аккумулятора", - сообщили в департаменте.
Сейчас девочку перевели из городской в Детскую областную больницу.
По данным полиции, это уже второй случай подобного отравления за минувшие сутки. Ранее в реанимацию попал 41-летний мужчина, который по неосторожности выпил дома аммиачную кислоту.
Дополнено. В управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что в настоящее время состояние девочки - средней степени тяжести.
Ребенок находится в соматическом отделении. Тошноты и рвоты нет. Самостоятельно пьет, кушает. Лечение и обследование ведется согласно протоколу".
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