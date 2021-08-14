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8-летняя девочка случайно выпила аккумуляторную кислоту в Экибастузе

13.08.2021 23059
ЭКИБАСТУЗ. 13 АВГУСТА - В Экибастузе срочно госпитализировали 8-летнюю девочку, которая нечаянно выпила аккумуляторную кислоту, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как передаёт Pavlodarnews.kz. со ссылкой на областной департамент полиции, несчастный случай произошел вчера утром. 
 

12 августа, в 09.40 в городскую больницу доставлена девочка 2013 года рождения, которая, находясь у себя дома, по своей неосторожности выпила кислоту для аккумулятора", - сообщили в департаменте.


Сейчас девочку перевели из городской в Детскую областную больницу.

По данным полиции, это уже второй случай подобного отравления за минувшие сутки. Ранее в реанимацию попал 41-летний мужчина, который по неосторожности выпил дома аммиачную кислоту. 

Дополнено. В управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что в настоящее время состояние девочки - средней степени тяжести. 

Ребенок находится в соматическом отделении. Тошноты и рвоты нет. Самостоятельно пьет, кушает. Лечение и обследование ведется согласно протоколу".

 

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