80 человек стали жертвами наводнения в Германии

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БЕРЛИН. 16 ИЮЛЯ - В Германии 80 человек погибли в результате наводнения, 1 тыс. 300 человек считаются пропавшими без вести, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В результате сильного шторма в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия погибли 30 человек, в Рейнланд-Пфальце - не менее 50. Есть опасения, что жертв будет больше", — заявил в пятницу утром представитель полиции города Кобленц.

3500 человек эвакуированы и размещены в специальных учреждениях.

Русский гид Илья Вульфсон в разговоре с Москвой 24 рассказал об обстановке в городе Дюссельдорфе на западе Германии после наводнения.

Сейчас в городе многие районы залиты. Перекрыты дороги. Всюду ездят машины с мигалками - пожарные, полицейские. Ситуация достаточно редкая для Дюссельдорфа, потому что мы находимся в зоне, где редко происходят такие происшествия", - рассказал Илья.

При этом за пределами города, по его словам, ситуация намного хуже.

Я сейчас был на даче, это как небольшое объединение садов - так там полностью все залито, везде вода, на всех участках и во всех домах вода. Тем, кому повезло больше, затопило подвалы".

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая сейчас находится с визитом в Вашингтоне, пообещала, что федеральные власти окажут пострадавшим помощь. Она выразила соболезнования близким погибших", - сообщает РБК .

По словам канцлера, полностью оценить масштаб трагедии пока невозможно, это удастся сделать в ближайшие дни. Премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер уже назвал беспрецедентным ущерб от катастрофы.

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