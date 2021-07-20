АЛМАТЫ. 19 ИЮЛЯ - В 88 километрах от Алматы произошло землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 18 июля 2021 года, в 17.45 (18 июля в 11.45 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 88 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 8,4. Магнитуда MPV - 4,1. Глубина - 15 километров.

В поселке Кастек ощущались подземные толчки силой 2 балла.

Кроме того, 19 июля 2021 года, в 01.58 (18 июля 2021 года в 19.58 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 188 километрах на юг от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 9,7. Магнитуда MPV - 4,4. Глубина - 15 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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