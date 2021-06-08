В Шымкенте порывистый ветер сорвал кровли 8 многоэтажек

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ШЫМКЕНТ. 7 ИЮНЯ - В Шымкенте порывистый ветер за 11 минут сорвал кровли 8 многоэтажек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным ДЧС, вечером 6 июня, в период с 18.25 по 18.36, порывы ветра по Шымкенту достигали от 15 до 28 метров в секунду. В результате произошли срывы крыш 1 коммерческого объекта в Абайском районе, одного 5-этажного дома в Аль-Фарабийском районе, четырех 5-этажных домов в Енбекшинском районе, одного 5-этажного дома в Каратауском районе. Всего пострадали 8 многоэтажных домов, сообщает Otyrar.kz

Также срыв крыши зафиксирован в 4 частных домах в Каратауском и Енбекшинском районах.

Общая площадь сорванной кровли составила 585 квадратных метров, облицовочного материала многоквартирного жилого дома на площади 36 квадратных метров. В результате обрушения деревьев и срыва кровли домов повреждены 8 автомобилей.

Для устранения последствии к месту вызова были задействованы: 6 единиц техники и 25 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.





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