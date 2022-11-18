Более 900 человек эвакуировали спасатели из-за схода грузовых вагонов в Карагандинской области

Караганда. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 900 человек эвакуировали спасатели из-за схода грузовых вагонов на перегоне Карабас в Карагандинской области.
Со станций Кулайгыр и Карамурын эвакуированы 963 пассажира", - говорится в сообщении департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.
Более 500 пассажиров отправили до места назначения автомобильным транспортом. Также для эвакуации задействовано 12 автобусов, сообщили в пресс-службе "Қазақстан темір жолы".
Напомним, сегодня на перегоне Карабас Карагандинской области с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда. Из-за аварии на участке временно приостановлено движение пассажирских и грузовых поездов. По предварительным данным, сход произошел из-за неисправности вагонов, принадлежащих частным собственникам.