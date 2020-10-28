При пожаре на СТО в Алматы сгорели 9 автомобилей

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - В пожаре на СТО в Алматы сгорели 9 автомобилей, передает Kazakhstan Today.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций РК рассказали, что пожарным меньше чем за час удалось ликвидировать пожар.

Принятыми мерами сложный пожар ликвидирован за 55 минут, в 13.58. На месте работали 65 человек личного состава и 15 единиц техники ДЧС, Центра медицины катастроф, департамента полиции", - уточнили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве также добавили, что в ангаре находилось 9 автомашин, которые полностью уничтожены огнем. Кроме того, из-за теплового воздействия пострадало 3 автомашины, находящиеся снаружи ангара.





Площадь и причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что сегодня в Ауэзовском районе города Алматы произошел пожар на СТО ангарного типа . Внутри ангара находилась емкость с горючей жидкостью, в 13.21 произошел взрыв, пострадавших среди пожарных нет.

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