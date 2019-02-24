Караганда. 22 февраля. Kazakhstan Today - В результате пожара в одной из многоэтажек Караганды эвакуировано 50 человек, передает Kazakhstan Today.

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"22 февраля, в 04.05, на пульт 101 ДЧС Карагандинской области поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Ерубаева в Караганде. Возгорание произошло в офисном помещении, расположенном на первом этаже на площади 20 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС.

По данным ведомства, силами пожарных подразделений эвакуированы 50 человек, в том числе 10 детей. Пожар локализован в 04.25 и ликвидирован в 04.34. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. К тушению пожара были привлечены 22 человека личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.

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