В Москве скончался студент из Казахстана

Москва. 25 февраля. Kazakhstan Today - 23-летний студент из Казахстана скончался в общежитии Московского государственного университета, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла в общежитии химического факультета МГУ, информацию об этом подтвердили в пресс-службе химфакультета вуза. На месте происшествия работает специальная комиссия. Любые версии смерти не исключаются, пишет Regnum.ru

Как сообщает газета " Караван " со ссылкой на телеграм-канал Mash, "погибший студент МГУ был юным химиком-гением: 23-летний Тамирлан приехал в Москву из Казахстана". Его хорошо знали в академической среде, молодой человек был призером трех республиканских предметных олимпиад. Кроме этого, в 2014 году он стал призером престижной Международной Менделеевской олимпиады.

Как стало известно, Тамирлан учился на пятом курсе химфака МГУ, жил в общежитии. 25 февраля, по информации, телеграм-канала, он вернулся к себе в комнату, накрутил галстук на ручку двери и повесился. Скорая приехала слишком поздно - парня не смогли откачать. Причины произошедшего выясняет полиция.

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