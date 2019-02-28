Создана правительственная комиссия по расследованию ЧП в Таразе

Тараз. 27 февраля. Kazakhstan Today - По поручению президента РК создана правительственная комиссия по расследованию ЧП в городе Тараз, передает Kazakhstan Today.

"О ЧП в Таразе президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в оперативном порядке доложил премьер-министр РК А. Мамин. По поручению главы государства создана правительственная комиссия под председательством заместителя премьер-министра РК Ж. Касымбека, члены комиссии вылетели на место происшествия в Тараз", - сообщается на официальном портале премьер-министра.

Напомним, 27 февраля в 06.21 в Таразе, по адресу 9 микрорайон, дом 62, произошло обрушение 1-3 этажей в результате взрыва в 4-м подъезде. По предварительной информации, взрыв произошел в квартире 46 на 2-м этаже.

Силами КЧС МВД РК мобилизовано необходимое количество специалистов и техники, произведена полная эвакуация жителей всего дома. Из-под завалов извлечено 8 человек, двое из которых – погибшие. Состояние пострадавших стабильно тяжелое.

Жители пострадавшего дома расселены в близлежащей к дому школе №47, организована доставка горячего питания, созданы необходимые условия для временного нахождения. Работают медики, психологи.

По предварительной информации КЧС МВД РК причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

Развернут оперативный штаб, работает горячая линия по номеру: +7- 7262 - 513575.

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