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Караганда. 15 апреля. Kazakhstan Today - В Караганде пассажирский автобус столкнулся с трактором, передает Kazakhstan Today.

15 апреля на перекрестке улиц Стартовая и Штурманская 54-летний водитель маршрутного автобуса №34, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, не соблюдая интервал движения, допустил столкновение с впереди ехавшей спецтехникой "МТЗ-82" под управлением 47-летнего жителя города. В результате ДТП водитель "МТЗ -82" доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В пресс-службе уточнили, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 30 пассажиров, никто из них не пострадал.

По факту ДТП составлен административный протокол по части 2 статьи 610.

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