Комиссия рассматривает три основные версии крушения легкомоторного самолета в Карагандинской области

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Комиссия рассматривает человеческий фактор, погодные условия и технеисправность в качестве версий крушения легкомоторного самолета в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Комиссия рассматривает и изучает все основные версии: человеческий фактор, техническая неисправность, погодные условия. В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия", - сообщил советник министра индустрии и инфраструктурного развития Руслан Иманкулов.

Напомним, что 21 апреля на посадочной площадке "Балапан" ТОО "Авиационный учебно-тренировочный центр", расположенной в четырех километрах от села Уштобе Карагандинской области, потерпел крушение легкомоторный двухместный самолет FK-14 В2 Polaris, 2013 года выпуска.

По данному факту начато досудебное расследование, зарегистрированное в ЕРДР. Установлено, что самолет потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета и принадлежал Учебному центру. На момент крушения на борту самолета находилось 2 человека, которые погибли на месте: пилот-инструктор Артемов Юрий Анатольевич, 1967 года рождения, и слушатель (пилот) Аукешев Мереке Омирбекович, 1990 года рождения (являлся слушателем-пилотом данного учебного центра с мая 2018 года)", - сообщили в пресс-службе МИИР.

По информации ведомства, экипаж выполнил взлет в 16.11 с целью отработки маневров. В 16.20 самолет выполнил экстренное снижение, после чего диспетчер потерял визуальный контакт с воздушным судном. Незамедлительно были приведены в готовность и направлены к месту падения аварийно-спасательные службы.

Установлено, что по настоящее время курсант Аукешев М.О. налетал около 30 часов. За ним был закреплен инструктор Артемов Юрий Анатольевич. Обучение Аукешев М.О. проходил только на самолетах FK-14 В2 "Polaris", - проинформировали в пресс-службе.

Также в ведомстве уточнили, что самолет FK-14 В2 "Polaris", на котором 21 апреля вылетел Аукешев, был приобретен в 2013 году на заводе-изготовителе в Польше. Общее количество налетов - около 1100 часов. Судно перед вылетом прошло полный осмотр и было исправно.

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