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В Актау шестилетний ребенок скончался после падения с высоты четвертого этажа

15.05.2019, 18:34 7453
В Актау шестилетний ребенок скончался после падения с высоты четвертого этажа
Фото: www.lada.kz
Актау. 15 мая. Kazakhstan Today - В Актау шестилетний ребенок скончался после падения с высоты четвертого этажа, передает Kazakhstan Today.
 
Ребенок упал с четвертого этажа жилого дома. Медики констатировали смерть, пишет Lada.kz
 
Инцидент произошел 14 мая в 13-м микрорайоне Актау. 
 
"Ребенок поступил в больницу около 18 часов без признаков жизни. В течение нескольких часов врачи проводили реанимацию, но спасти его не удалось", – сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
 
Как сообщалось ранее, двумя днями ранее, 12 мая, после падения с третьего этажа удалось выжить двухлетней девочке.
 

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