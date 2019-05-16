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Актау. 15 мая. Kazakhstan Today - В Актау шестилетний ребенок скончался после падения с высоты четвертого этажа, передает Kazakhstan Today.

Ребенок упал с четвертого этажа жилого дома. Медики констатировали смерть, пишет Lada.kz

Инцидент произошел 14 мая в 13-м микрорайоне Актау.

"Ребенок поступил в больницу около 18 часов без признаков жизни. В течение нескольких часов врачи проводили реанимацию, но спасти его не удалось", – сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

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