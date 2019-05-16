В Актау шестилетний ребенок скончался после падения с высоты четвертого этажа

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Ребенок упал с четвертого этажа жилого дома. Медики констатировали смерть, пишет Lada.kz.
Инцидент произошел 14 мая в 13-м микрорайоне Актау.
"Ребенок поступил в больницу около 18 часов без признаков жизни. В течение нескольких часов врачи проводили реанимацию, но спасти его не удалось", – сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
Как сообщалось ранее, двумя днями ранее, 12 мая, после падения с третьего этажа удалось выжить двухлетней девочке.
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