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Двухлетний ребенок остался жив при падении с высоты третьего этажа в Актау

14.05.2019, 14:35 7237
Двухлетний ребенок остался жив при падении с высоты третьего этажа в Актау
Фото: go01.ru
Актау. 14 мая. Kazakhstan Today - Двухлетний ребенок остался жив при падении с высоты третьего этажа в Актау, сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области Азамат Сарсенбаев, передает Kazakhstan Today.
 
По его словам, падение смягчило дерево, на которое упала девочка.
 
Двухлетняя девочка была доставлена в приемный покой Мангистауской областной детской больницы 12 мая в 19.20 с диагнозом сотрясение головного мозга, ссадины лица и волосистой части головы, сообщает Lada.kz.
 
"По словам родителей, девочка упала с третьего этажа. К счастью, благодаря оперативной реакции родителей, которые сразу же привезли ребенка в приемный покой, ее удалось спасти", - сказал Азамат Сарсенбаев.
 
После стабилизации состояния ребенка девочка была переведена в отделение травматологии.
 

На данный момент малышка чувствует себя хорошо", - отметил Азамат Сарсенбаев.


Как сообщалось ранее, в праздничные дни из окон многоэтажек выпали двое детей и девушка.
 

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