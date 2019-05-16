Двухлетний ребенок остался жив при падении с высоты третьего этажа в Актау

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По его словам, падение смягчило дерево, на которое упала девочка.
Двухлетняя девочка была доставлена в приемный покой Мангистауской областной детской больницы 12 мая в 19.20 с диагнозом сотрясение головного мозга, ссадины лица и волосистой части головы, сообщает Lada.kz.
"По словам родителей, девочка упала с третьего этажа. К счастью, благодаря оперативной реакции родителей, которые сразу же привезли ребенка в приемный покой, ее удалось спасти", - сказал Азамат Сарсенбаев.
После стабилизации состояния ребенка девочка была переведена в отделение травматологии.
На данный момент малышка чувствует себя хорошо", - отметил Азамат Сарсенбаев.
Как сообщалось ранее, в праздничные дни из окон многоэтажек выпали двое детей и девушка.
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