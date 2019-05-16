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Актау. 14 мая. Kazakhstan Today - Двухлетний ребенок остался жив при падении с высоты третьего этажа в Актау, сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области Азамат Сарсенбаев, передает Kazakhstan Today.

По его словам, падение смягчило дерево, на которое упала девочка.

Двухлетняя девочка была доставлена в приемный покой Мангистауской областной детской больницы 12 мая в 19.20 с диагнозом сотрясение головного мозга, ссадины лица и волосистой части головы, сообщает Lada.kz.

"По словам родителей, девочка упала с третьего этажа. К счастью, благодаря оперативной реакции родителей, которые сразу же привезли ребенка в приемный покой, ее удалось спасти", - сказал Азамат Сарсенбаев.

После стабилизации состояния ребенка девочка была переведена в отделение травматологии.

На данный момент малышка чувствует себя хорошо", - отметил Азамат Сарсенбаев.





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