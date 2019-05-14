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В праздничные дни из окон многоэтажек выпали двое детей и девушка

13.05.2019, 14:05 7507
В праздничные дни из окон многоэтажек выпали двое детей и девушка
Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - В праздничные дни из окон многоэтажек выпали двое детей и девушка, сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК, передает Kazakhstan Today.
 
Один случай произошел 9 мая в Усть-Каменогорске в девятиэтажном доме по улице Казахстан. Оставшись без присмотра взрослых, из окна с высоты пятого этажа выпала девочка 2015 года рождения. Она госпитализирована.
 
Кроме того, 12 мая в Нур-Султане в десятиэтажном доме на проспекте Б. Момышулы из окна третьего этажа по неосторожности выпала девушка 2001 года рождения, которая с различными травмами госпитализирована.
 
Также в Караганде, оставшись без присмотра взрослых, из окна третьего этажа дома по улице Кузембаева выпал и разбился ребенок 2015 года рождения.
 
Комитет по ЧС МВД РК напоминает гражданам, что большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра, и для предотвращения таких несчастных случаев рекомендует не оставлять маленьких детей одних. 

 

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