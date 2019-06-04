Полицейский спас тонувшего мужчину в Федоровском водохранилище Караганды (ВИДЕО)

Караганда. 3 июня. Kazakhstan Today - Майор полиции Дастан Азанбаев спас тонувшего мужчину на Фёдоровском водохранилище города Караганды, передает Kazakhstan Today.

"2 июня старший инспектор местной полицейской службы УП Караганды Дастан Азанбаев, на личной автомашине направляясь домой в обеденный перерыв с младшим братом, который вел видеосъемку вдоль побережья на сотовый телефон для соцсети, заметил тонущего человека. Сотрудник полиции незамедлительно побежал спасать утопающего, а младший брат прервал видеосъемку и позвонил на 102. После того, как полицейский спас утопающего, продолжил видеосъемку", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Прибывшей бригадой медиков мужчине была оказано медицинская помощь, так как у него были судороги, его госпитализировали.

Мужчина рассказал, что рыбачил на берегу и решил испускаться, но в воде свело ногу и он начал тонуть.





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