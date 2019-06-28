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Двое мужчин и ребенок утонули в машине, упавшей в водохранилище в Актобе

27.06.2019, 21:32 6697
Актобе. 27 июня. Kazakhstan Today - Машина, в которой находилось шесть человек, упала в Актюбинское водохранилище, погиб ребенок и двое мужчин, передает Kazakhstan Today.
 
По словам спасателей, машина, где находились мужчины и ребенок, упала в воду 27 июня, в 5 утра. Машина заехала с противоположного берега от того, где находится спасательная станция, пишет портал "Мой город".
 
О случившемся сообщили мужчина и женщины, которым удалось спастись. Из трех их попутчиков из воды удалось вытащить пока только двоих - мужчину 1974 года рождения и ребенка 2016 года рождения, еще одного мужчину 1984 года рождения ищут.

 

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