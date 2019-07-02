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Иркутск. 1 июля. Kazakhstan Today - В результате наводнения в Иркутской области России пять человек погибли, около 100 госпитализированы, передает Kazakhstan Today.

На территории Иркутской области в результате обильных осадков произошел подъем воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей, в результате чего оказались подтопленными несколько районов. В результате стихии пострадало 353 человека, из них 32 ребенка, погибли 5 человек, 97 человек госпитализированы, судьба двоих, в том числе одного ребенка, остается неизвестной, сообщается на сайте МЧС России.

Эвакуирован 1161 человек, в 16 пунктах временного размещения находятся 924 человека, из них 282 ребенка и шесть маломобильных граждан. Остальные жители приняли решение остаться у родственников. В пунктах размещения пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

По информации оперативного штаба на 30 июня 2019 года, остаются подтопленными пять районов, 28 населенных пунктов, 1717 жилых домов, в которых проживают 4177 человек, в том числе 801 ребенок, 18 социально значимых объектов, 1767 приусадебных участков и 5 участков автомобильных дорог.

На месте подтоплений работают спасатели.

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