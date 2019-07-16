Порыв подземной линии газопровода с воспламенением произошел на стыке Медеуского и Талгарского районов

На стыке Медеуского и Талгарского районов (Талгарский тракт) около супермаркета "Магнум" произошел порыв подземной линии газопровода диаметром 325 миллиметров с воспламенением", - сообщила официальный представитель ДЧС города Алматы Сандугаш Баймухамбетова.
По ее данным, служба газа города Алматы сработала оперативно и произвела перекрытие газовых задвижек среднего давления.
При этом нужно было выжечь газ, оставшийся в трубопроводе, что и было сделано под контролем противопожарной службы Алматы. Жертв и пострадавших нет", - сообщила Баймухамбетова.
Отмечается, что предварительная причина порыва газопровода - разгерметизация флянцевого соединения. Аварийно-восстановительные работы ведут соответствующие службы.
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