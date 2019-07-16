Порыв подземной линии газопровода с воспламенением произошел на стыке Медеуского и Талгарского районов

Алматы. 15 июля. Kazakhstan Today – В Алматы на стыке Медеуского и Талгарского районов произошел крупный прорыв подземной линии газопровода с воспламенением, сообщили в городском департаменте по ЧС, передает Kazakhstan Today

На стыке Медеуского и Талгарского районов (Талгарский тракт) около супермаркета "Магнум" произошел порыв подземной линии газопровода диаметром 325 миллиметров с воспламенением", - сообщила официальный представитель ДЧС города Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

По ее данным, служба газа города Алматы сработала оперативно и произвела перекрытие газовых задвижек среднего давления.

При этом нужно было выжечь газ, оставшийся в трубопроводе, что и было сделано под контролем противопожарной службы Алматы. Жертв и пострадавших нет", - сообщила Баймухамбетова.

Отмечается, что предварительная причина порыва газопровода - разгерметизация флянцевого соединения. Аварийно-восстановительные работы ведут соответствующие службы.

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