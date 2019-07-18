На побережье Каспийского моря горит природный резерват

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Атырау. 17 июля. Kazakhstan Today - В Атырауской области горят камышовые заросли в природном резервате "Акжайык", передает Kazakhstan Today.

Тушение огня осложняется заболоченностью местности – ко многим участкам технике подобраться очень сложно. В борьбе с пожаром принимают участие 62 сотрудника заповедника, департамента по чрезвычайным ситуациям и Северо-Каспийской базы по реагированию на нефтяные разливы.





Огонь охватил 23 гектара территории, на которой обитают десятки видов птиц и животных. Многие из них занесены в Красную книгу, сообщает " Хабар 24"

"Огонь локализован, однако сохраняется опасность его распространения ветром на другие участки, поэтому за местностью ведется постоянное наблюдение как с суши, так и с воды. Погибших животных или птиц не обнаружено", - сообщил государственный инспектор РГП "Акжайык" Гани Агибаев.

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