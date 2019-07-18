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На побережье Каспийского моря горит природный резерват

17.07.2019, 09:00 6940
На побережье Каспийского моря горит природный резерват
Фото: Zakon.kz
Атырау. 17 июля. Kazakhstan Today - В Атырауской области горят камышовые заросли в природном резервате "Акжайык", передает Kazakhstan Today. 
 
Тушение огня осложняется заболоченностью местности – ко многим участкам технике подобраться очень сложно. В борьбе с пожаром принимают участие 62 сотрудника заповедника, департамента по чрезвычайным ситуациям и Северо-Каспийской базы по реагированию на нефтяные разливы. 

Огонь охватил 23 гектара территории, на которой обитают десятки видов птиц и животных. Многие из них занесены в Красную книгу, сообщает "Хабар 24"
 
"Огонь локализован, однако сохраняется опасность его распространения ветром на другие участки, поэтому за местностью ведется постоянное наблюдение как с суши, так и с воды. Погибших животных или птиц не обнаружено", - сообщил государственный инспектор РГП "Акжайык" Гани Агибаев.
 

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