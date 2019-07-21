Двое солдат пострадали при подрыве гранаты на полигоне в Мангистауской области

Актау. 20 июля. Kazakhstan Today - В Мангистауской области военнослужащие срочной службы воинской части 99116 Кошелев С.В. и Жаманбаев Б.А. получили травмы в результате подрыва гранаты на учебном полигоне, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время компетентными органами проводится расследование. На месте работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников военно-правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

По предварительной версии травмы были получены в результате нарушения военнослужащим мер безопасности. По поручению министра обороны завтра планируется транспортировка С. Кошелева на военном борту в Нур-Султан.

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