В Уральске легковое авто врезалось в "Газель", отлетело за пределы проезжей части и наехало на пешехода

Уральск. 21 августа. Kazakhstan Today - В Уральске легковое авто врезалось в "Газель" и отлетело за пределы проезжей части, наехав на пешехода, передает Kazakhstan Today.

21 августа текущего года, примерно в 10.36, водитель 1962 года рождения, управляя транспортным средством ВАЗ-2107 в пути следования по улице Даулеткерея в восточном направлении, на пересечении с главной дорогой, улицей Мухита, не уступив дорогу, допустил столкновение с маршрутной "Газелью" №6, движущейся по главной дороге, улице Мухита, в северном направлении", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области.

От удара ВАЗ-2107 выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на дорожный знак и пешехода 1958 года рождения, стоящего на тротуаре на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита. В результате аварии пешеход от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

В полиции уточнили, что по данному факту начато расследование по части 3 статьи 345 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

"Согласно медицинскому освидетельствованию, оба водителя были трезвы. Однако, несмотря на это, произошло ДТП, в результате которого погиб ни в чем неповинный человек", - отметили в ведомстве.

В этой связи департамент полиции региона напомнил водителям, что несоблюдение элементарных правил дорожного движения может стоить жизни человеку.

Таким понятиям, как водительская этика и культура, психология отношений на дороге, взаимовыручка и уважение к другим участникам движения, должен следовать любой культурный водитель", - резюмировали в полиции.

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