Два человека погибли при обрушении здания в Новосибирске

Новосибирск. 28 августа. Kazakhstan Today - Два человека погибли при обрушении стены здания в Новосибирске, еще двое госпитализированы. Под завалами остаются люди, передает Kazakhstan Today.

По данным МЧС, сегодня утром на территории здания насосной станции на улице Ударной при проведении работ по реконструкции произошло обрушение стены и перекрытий. По данным источника в экстренных службах, площадь обрушения составила 350 квадратных метров, пишет ТАСС

В МЧС России сначала сообщили об одном погибшем, позднее появилась информация о том, что найдено тело еще одного.

Также на данный момент два человека госпитализировано. При этом под завалами могут еще находиться люди.

На месте происшествия работают около 120 человек, как минимум 20 единиц техники, кинологические расчеты. Руководитель ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что спасательная операция продлится 5-6 часов. К месту ЧП были направлены пять машин скорой помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

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