Пожар на складе в Алматы будут тушить с вертолетов

Алматы. 6 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы на территории складов оптового хранения, которая находится между рынками, произошел пожар на складе с металлопластиковыми изделиями, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре поступило в ДЧС Алматы в 13.45. По информации официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова, возгорание произошло в отдельно стоящем складе по хранению металлопластиковых изделий.

Имеется угроза распространения огня на близрасположенные складские помещения. В тушении пожара задействованы 43 человека личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС. Также к тушению выехал автопоезд, дополнительно направляются поливомоечные автомашины. Сотрудниками полиции произведена оцепление территории рынка и обеспечена сохранность товаров, имеющихся в складских помещениях", - прокомментировал Нурахметов.





Для тушения пожара будут привлечены два вертолета: Ка-32 "Казавиаспаса" КЧС МВД и Ми-8 службы спасения Алматы. На данный момент воздушные суда готовятся к взлету.





Ранее сообщалось о пожарах на территории рынков " Байсат ", " Кенжехан-2 " и " Самал ".

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