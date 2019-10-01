В результате ДТП в Алматинской области погибли четыре человека

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Талдыкорган. 30 сентября. Kazakhstan Today - ДТП произошло в Кербулакском районе Алматинской области 29 сентября, погибли четыре человека, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, на месте происшествия погибли три человека, еще один скончался в больнице, пишет портал inAlmaty.kz

В 05.50 на 140-м километре трассы Коктал - Сарыозек столкнулись автомашины "Тойота-Камри-30" и "Мазда-626".

"На месте происшествия погибли три человека, еще шестеро были доставлены с различными травмами в больницу села Сарыозек. Уже в больнице один из госпитализированных скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное частью 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения).

Кроме того, по информации портала, в результате ДТП по улице Бокейханова, рядом с проспектом Рыскулова, в Алматы пострадали четыре человека, среди них пятимесячный ребенок.

Сообщается, что водитель Toyota Camry ехал по улице Бокейханова на высокой скорости. На повороте автомобиль занесло - машина выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с Nissan Teana. При ударе пострадала Lada Priora, стоящая в соседнем ряду встречной полосы.

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