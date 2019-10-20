Сбитый автобусом мальчик из Кызылорды находится в крайне тяжелом состоянии

Кызылорда. 19 октября. Kazakhstan Today - Смертельная авария взбудоражила жителей Кызылорды. Под колёса автобуса попал мужчина с ребёнком. Отец мальчика скончался на месте от полученных травм, а малыш находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Предполагаемый виновник аварии задержан, передает Kazakhstan Today.
Состояние четырехлетнего мальчика, персональные данные которого, по настоянию родственников, не разглашаются, врачи оценивают как крайне тяжелое. Ребенок в результате наезда автобуса получил множество телесных повреждений, информирует телеканал "Астана".
В данный момент ребенок находится в реанимационном отделении. Вчера была сделана операция. Состояние ребенка остается стабильно тяжелым", - рассказала заместитель главврача областной детской больницы Шарипа Алиева.
По данным полицейских, ребенок выбежал на проезжую часть в неустановленном месте, за ним бросился отец. В результате оба попали под колеса многотонного автобуса. Транспорт увезли на штрафстоянку. Водитель - 27-летний житель Кызылорды - водворен в изолятор временного содержания.
Его личность установлена на месте происшествия. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - прокомментировал дознаватель следственного управления департамента полиции Кызылординской области Нурбек Серикулы.
Телеканал отмечает, что врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшего малыша, но пока не дают никаких прогнозов о дальнейшем состоянии ребенка.
Напомним, в августе в Алматы водитель автомашины БМВ допустил смертельный наезд на женщину, 1996 года рождения, и ее 5-летнего сына. С места происшествия водитель скрылся. Позже его задержали.
А в селе Миялы Кызылкогинского района Атырауской области автомашина ВАЗ-2107 под управлением пьяного водителя сбила 11-летнего мальчика, игравшего на улице. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
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