В Атырауской области пьяный водитель насмерть сбил 11-летнего мальчика

Атырау. 18 июня. Kazakhstan Today - В селе Миялы Кызылкогинского района Атырауской области автомашина ВАЗ-2107 сбила 11-летнего мальчика, игравшего на улице. От полученных травм ребенок скончался в больнице, передает Kazakhstan Today.
Ребенок получил сильный удар в голову. Не смогли спасти", - прокомментировала врач районной больницы Жайнагуль Ермекбай.
Виновный в ДТП 30-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбуждено уголовное дело, он водворен в изолятор временного содержания, сообщает портал "Ак Жайык".
Как сообщалось ранее, в Талдыкоргане пьяный водитель сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе, а в Атырау пьяный водитель протаранил овощной павильон, пострадал ребенок. Кроме того, пьяный водитель в Уральске сбил пешехода и полицейского.
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