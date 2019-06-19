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В Атырауской области пьяный водитель насмерть сбил 11-летнего мальчика

18.06.2019, 19:47 6454
Атырау. 18 июня. Kazakhstan Today - В селе Миялы Кызылкогинского района Атырауской области автомашина ВАЗ-2107 сбила 11-летнего мальчика, игравшего на улице. От полученных травм ребенок скончался в больнице, передает Kazakhstan Today.
 

Ребенок получил сильный удар в голову. Не смогли спасти", - прокомментировала врач районной больницы Жайнагуль Ермекбай.

 
Виновный в ДТП 30-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении возбуждено уголовное дело, он водворен в изолятор временного содержания, сообщает портал "Ак Жайык".

 

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