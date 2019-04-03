В Атырау пьяный водитель протаранил овощной павильон, пострадал ребенок

Атырау. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Атырау четырехлетняя дочь пьяного водителя попала в больницу из-за совершенного им ДТП, передает Kazakhstan Today.

Во время ДТП в салоне автомобиля находилась супруга водителя и двое его детей: семилетний сын и четырехлетняя дочь.

29 марта, вечером, автомобиль Toyota Hiace, ехавший по проспекту Азаттык, во время поворота в сторону Балыкши на кольце Молекула столкнулся с автомобилем Nissan Maxima, после чего въехал" в овощной павильон. За рулём "Тойоты" был пьяный 32-летний водитель, в салоне находились его жена и двое детей. Ещё до столкновения видеорегистратор зафиксировал крики жены и детей: "Что ты делаешь, подумай о детях!", "Папа, остановись, мы слезем!" - пишет портал " Ак Жайык ".

После аварии женщина и мальчик были осмотрены врачами и отпущены домой, а девочку пришлось госпитализировать.

Водитель "Тойоты" был в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент наши сотрудники ждут заключения врачей, чтобы принять процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

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