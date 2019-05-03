В Талдыкоргане пьяный водитель сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе

Талдыкорган. 2 мая. Kazakhstan Today - Полиция Талдыкоргана поместила под стражу водителя "Субару-Форестер", который, находясь в алкогольном опьянении, совершил наезд на женщину с двумя малолетними детьми, передает Kazakhstan Today.

Во время ДТП женщина с детьми переходила дорогу по пешеходному переходу. Все трое с различными травмами госпитализированы в областную больницу, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Дорожная авария произошла вечером 1 мая по улице Ильяса Жансугурова. 54-летний водитель в состоянии средней степени опьянения был доставлен в городскую полицию. Полицейские установили, что мужчина управлял автомашиной незаконно и использовал подложный госномер.

Установлено, что водитель в 2017 году был привлечен к ответственности за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии и лишен водительских прав. Кроме того, автомашина пригнана из Кыргызстана, на ней использовался подложный государственный номерной знак. Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное дело, находящееся в производстве Талдыкорганской полиции", - уточнили в пресс-службе.

Уголовное расследование по факту наезда на пешеходов проводится согласно статье УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека".

"Медосвидетельствованием установлено, что допустивший ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Кроме того, наезд на трех пешеходов допущен на "зебре". С учетом этих обстоятельств, а также рецидивности правонарушения, принято решение поместить подозреваемого под стражу в изолятор временного содержания городской полиции. Автомашина задержанного водворена на спецстоянку", - дополнили в пресс-службе.

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