Двух подростков сбил на пешеходном переходе водитель в Караганде

Караганда. 15 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в Караганде водитель автомобиля сбил двух подростков на пешеходном переходе, передает Kazakhstan Today.

15 февраля текущего года, около 14.00, 31-летний водитель автомашины "Лада-Приора", следуя по проспекту Шахтеров в направлении улицы Букетова, на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на двух пешеходов в возрасте 13 и 14 лет. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По факту дорожно-транспортного происшествия назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

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