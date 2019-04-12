Двух школьниц сбили у лицея в Костанае

Заподозрив неладное, мужчина побежал к детям и увидел, что в яме, запутавшись в проволочную сетку, тонет мальчик лет семи. Мужчина начал вытаскивать ребенка из ямы глубиной примерно 4 метра и водой около 1,5 метра. Он схватил ребенка за ногу и вытащил, но мальчик уже не поддавал признаков жизни.