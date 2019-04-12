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Двух школьниц сбили у лицея в Костанае

11.04.2019, 11:03 5104
Двух школьниц сбили у лицея в Костанае
Костанай. 11 апреля. Kazakhstan Today - В Костанае легковая машина сбила двух школьниц, пострадавшие госпитализированы, передает Kazakhstan Today.
 
Сообщение о ДТП поступило в полицию 10 апреля, в 15.35. Водитель автомобиля "Мазда" двигался по проспекту Абая из центра в направлении автовокзала и возле физико-математического лицея сбил двух девочек 2007 года рождения, пишет "Наша газета".
 

Водитель с места происшествия не скрывался. Сейчас его опрашивают сотрудники полиции", - проинформировала пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Ирина Беженарь.

 
По данным пресс-службы управления здравоохранения, обе девочки получили переломы и черепно-мозговые травмы. Они госпитализированы в Костанайскую детскую областную больницу в состоянии средней тяжести.
 
По сообщениям очевидцев, авария произошла на пешеходном переходе.
 

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