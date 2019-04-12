Двух школьниц сбили у лицея в Костанае

Сообщение о ДТП поступило в полицию 10 апреля, в 15.35. Водитель автомобиля "Мазда" двигался по проспекту Абая из центра в направлении автовокзала и возле физико-математического лицея сбил двух девочек 2007 года рождения, пишет "Наша газета".
Водитель с места происшествия не скрывался. Сейчас его опрашивают сотрудники полиции", - проинформировала пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Ирина Беженарь.
По данным пресс-службы управления здравоохранения, обе девочки получили переломы и черепно-мозговые травмы. Они госпитализированы в Костанайскую детскую областную больницу в состоянии средней тяжести.
По сообщениям очевидцев, авария произошла на пешеходном переходе.
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