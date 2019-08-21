Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - В Алматы задержали сбившего насмерть женщину с ребенком водителя, передает Kazakhstan Today.
Напомним, 9 августа в 21.00 на улице Бурундайская водитель автомашины марки "БМВ" допустил наезд на двух пешеходов: женщину, 1996 года рождения и ее 5-летнего сына. С места происшествия водитель скрылся.
"Для его розыска была создана специальная следственно-оперативная группа. Накануне подозреваемый 1986 года рождения, был задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. Машина изъята и приобщена к материалам уголовного дела", - проинформировали в Департаменте полиции города Алматы.
Задержанному инкриминируются сразу две статьи Уголовного кодекса: статья 345 часть 4 (ДТП, повлекшее смерть двух и более лиц) и статья 347 УК РК (Оставление места ДТП).
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