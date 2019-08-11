Алматы. 10 августа. Kazakhstan Today - В Алматы водитель BMW насмерть сбил женщину с ребенком, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском департаменте полиции, ДТП произошло накануне вечером на улице Бурундайская. Автомобиль BMW следовал в западном направлении и сбил женщину с ребенком. К сожалению, от полученных травм женщина, 1996 года рождения, скончалась на месте ДТП, ее пятилетний сын был экстренно доставлен в ближайшее медицинское учреждение, однако спустя некоторое время врачи констатировали его смерть.

"По данному факту были незамедлительно организованы оперативно-розыскные мероприятия. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в ходе чего изъяты и детально изучены фрагменты от транспортного средства, предположительно, сбившего людей. Спустя минуты сотрудниками подразделения розыска установлен мужчина, управлявший автомобилем BMW. Это гражданин Д., 1986 года рождения, житель Илийского района Алматинской области. Его задержание - дело времени", - сказал заместитель начальника ДП города Алматы Избасар Бектуров.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 345 УК РК.

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