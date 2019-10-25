Цирковой медведь напал на дрессировщика во время представления

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - Медведь напал на дрессировщика во время циркового представления в городе Олонце в Республике Карелия. Видео с моментом инцидента появилось в соцсетях.

Происшествие случилось вечером 23 октября. На кадрах можно увидеть, что первое время медведь послушно выполняет требования дрессировщика, затем внезапно животное накидывается на мужчину и валит на пол. Другой сотрудник цирка, находившийся в этот момент на арене, пытается отвлечь хищника - пинает медведя, однако животное не обращает на него внимания, сообщает 5-tv.ru .

Автор видео сообщила, что после инцидента шоу продолжилось. Она заверила, что дрессировщик точно выжил. Какие он получил повреждения, пока не известно. Цирк был приезжим.





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