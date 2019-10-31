Золотистый стафилококк выявили у двух поваров школьной столовой, где отравились 23 ребенка

Павлодар. 30 октября. Kazakhstan Today - Два повара школьной столовой в Павлодарской области, где отравились 23 ребенка, были носителями золотистого стафилококка. Кроме того, в пищеблоке выявлены нарушения правил приготовления пищи и уборки помещений, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Павлодарской области Замзагуль Дощанова, в СОШ №40 завершилась санитарная проверка столовой, где произошло массовое отравление детей, пишет pavlodarnews.kz

В результате проведенных лабораторных исследований были выявлены носители инфекции: у двух поваров был найден Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) - инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Причем у всех работников пищеблока был пройден медосмотр, который действителен в течение года", - рассказала Замзагуль Дощанова.

Также, по ее словам, обнаружены нарушения правил приготовления пищи, санитарного содержания помещений пищеблока.

При лабораторном контроле было констатировано превышение общего микробного числа пищевой продукции в компоте, супе крестьянском и тефтелях. При смывах с плиты обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, выявлено неудовлетворительное состояние питьевой воды из кулера. Все это вместе и привело к отравлению детей", - заявила Дощанова.

Она уточнила, что школьная столовая по-прежнему закрыта. Школьники сейчас на каникулах. Результаты проверки переданы в правоохранительные органы. Предпринимателю, арендующему пищеблок, грозит штраф в 460 МРП.

Напомним, первые семь отравившихся в больницу поступили 10 октября. Всего пострадали 23 ребенка - ученики 1-х - 7-х классов школы №40 пригородного села Павлодарское. По факту отравления детей в школе было начато досудебное расследование по статье 304 Уголовного кодекса (Нарушение правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

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