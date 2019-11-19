В Алматы задержали пьяную женщину, насмерть сбившую пешехода

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ДТП произошло вчера напротив ТРЦ "MEGA Alma-Ata". Водитель автомобиля Hyundai не справилась с управлением и сбила стоящего за бордюром пешехода.
Как сообщили в Следственном управлении ДП города Алматы, водитель автомашины марки Hyundai, гражданка С., 1992 года рождения, которая, будучи в состоянии алкогольного опьянения допустила наезд на пешехода, водворена в изолятор временного содержания.
"Данный факт расследуется по части 3 статьи 345 УК РК. Расследование продолжается", - сообщили в департаменте полиции города Алматы.
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