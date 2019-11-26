Петропавловск. 25 ноября. Kazakhstan Today - В Петропавловске в результате пожара в многоэтажке погибла женщина, 25 человек эвакуировано, передает Kazakhstan Today.

24 ноября, в 23.14, на пульт 101 Петропавловска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Назарбаева. К моменту прибытия пожарных подразделений в квартире на втором этаже происходило горение домашних вещей и мебели", - проинформировали в Комитете по ЧС.

По данным ведомства, эвакуировано 25 человек, в том числе 8 детей. Также из квартиры третьего этажа с помощью пожарной автолестницы спасены двое детей.

"До прибытия противопожарной службы прохожим спасен хозяин горящей квартиры 1962 года рождения, которого госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом. На месте пожара обнаружено тело женщины 1974 года рождения. Со слов очевидцев хозяин квартиры с сожительницей распивали спиртные напитки. Причина пожара устанавливается", - сообщили в КЧС.

Оперативными действиями огнеборцев пожар удалось ликвидировать в 23.53 на площади 25 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС области.

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