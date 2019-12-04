Система Orphus

В Кызылординской области опрокинулся пассажирский автобус, погибли 4 человека

03.12.2019, 08:53 11746
Кызылорда. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Кызылординской области опрокинулся пассажирский автобус, погибли 4 человека, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Комитета по ЧС МВД РК, 3 декабря, в 05.25, на автодороге Кызылорда - Кумколь водитель пассажирского автобуса из-за гололеда не справился с рулевым управлением и допустил его опрокидывание. По предварительным данным, в салоне находились 50 пассажиров.
 
"По состоянию на 07.56 на месте происшествия обнаружено четверо погибших, 15 пострадавших извлечены", - сообщили в ведомстве.
 
Аварийно-спасательные работы продолжаются. 
 
На базе ДЧС Кызылординской области организован оперативный штаб. Открыт телефон горячей линий (7242) 24-41-61, 70-03-28.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области, по факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, управляющими транспортными средствами). 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая