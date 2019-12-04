Кызылорда. 3 декабря. Kazakhstan Today - В Кызылординской области опрокинулся пассажирский автобус, погибли 4 человека, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по ЧС МВД РК, 3 декабря, в 05.25, на автодороге Кызылорда - Кумколь водитель пассажирского автобуса из-за гололеда не справился с рулевым управлением и допустил его опрокидывание. По предварительным данным, в салоне находились 50 пассажиров.

"По состоянию на 07.56 на месте происшествия обнаружено четверо погибших, 15 пострадавших извлечены", - сообщили в ведомстве.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

На базе ДЧС Кызылординской области организован оперативный штаб. Открыт телефон горячей линий (7242) 24-41-61, 70-03-28.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области, по факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, управляющими транспортными средствами).

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