Караганда. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Караганде иномарка пробила ограждение парковки и столкнулась с шестью автомобилями, передает Kazakhstan Today.

26 декабря текущего года, около 02.30, 26-летний водитель автомашины "Мерседес", передвигаясь по проспекту Шахтеров, со стороны улицы Язева в направлении проспекта Республики, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с рулевым управлением, пробив ограждение, выехал на парковку дома 23/7 по проспекту Строителей, где совершил столкновение с шестью припаркованными автомашинами разных марок", - сообщила пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

В результате аварии водитель "Мерседеса" и два его пассажира обратились в медучреждение без госпитализации.

В полиции отметили, что по данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

Напомним, в Жамбылской области на 205-м километре автодороги Западная Европа - Западный Китай стоявших на обочине сотрудников полиции сбил водитель автомобиля "Ауди-А6". В полиции пояснили, что из-за гололеда он не справился с рулевым управлением

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