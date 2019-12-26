На трассе в Жамбылской области стоявших на обочине сотрудников полиции сбил автомобиль

Тараз. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Жамбылской области на 205-м километре автодороги Западная Европа - Западный Китай стоявших на обочине сотрудников полиции сбил водитель автомобиля "Ауди-А6", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 25 декабря текущего года сотрудники батальона патрульной полиции департамента полиции Жамбылской области в ходе патрулирования на 205-м километре автодороги Западная Европа - Западный Китай, около села Соганды Кордайского района, обнаружили минивэн марки "Хонда", который путем самоопрокидывания оказался в кювете.

"Во время оформления данного ДТП сотрудников полиции, стоявших на обочине, сбила автомашина марки "Ауди-А6", ехавшая со стороны города Тараза в направлении города Алматы. Вследствие гололёда 33-летний водитель не справился с рулевым управлением", - проинформировали в ведомстве.

В результате ДТП пострадали два инспектора БПП департамента полиции Жамбылской области. Старший лейтенант полиции Серик Ибраимов находится в тяжелом состоянии, старший лейтенант полиции Бахытжан Наурузбаев получил различные травмы.

Оба доставлены в ЦРБ Кордайского района.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ДП Жамбылской области.

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