Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы близ Алматы

Алматы. 29 декабря. Kazakhstan Today - Международный аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы близ Алматы, передает Kazakhstan Today.

"В случае любого ЧП очень важно не упустить время, действовать четко и слаженно. У служб Международного аэропорта Алматы, как у любого аэропорта мира, на такие случаи есть четкие инструкции и алгоритмы действий. Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алматинского аэропорта", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

05.35 – начало регистрации

06.35 – окончание регистрации

07.03 – окончание посадки

07.21 – взлет

07.22 – борт пропал с радаров

07.24 – руководитель полетов объявляет тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта (в нее входят следующие службы: Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСОП), медслужба, Служба организации пассажирских перевозок, Служба спецтранспорта, Аэродромная служба, Служба авиационной безопасности, Служба грузовых перевозок, Инженерно-авиационная служба)

07.27 – аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 "К"

07.35 – от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 "А"

07.36 – на место авиапроисшествия прибывает первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта, передает информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 "В" и начинает эвакуацию пассажиров

07.38 – на место прибывает полный состав ПСК СПАССОП и приступает к эвакуации пассажиров

07.39 – начальник СПАСОП запрашивает дополнительные силы медчреждений Алматы

07.42 – на место происшествия прибывает полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта

08.10 – в терминал с места чп эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться

Всего в первые минуты после чп на место прибыли:

- 22 единицы спецтехники

- 83 человека личного состава служб аэропорта

Как сообщалось ранее, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Для 12 человек рейс стал последним, десятки остаются в больницах города в тяжелом состоянии. К настоящему времени бортовые самописцы найдены и изъяты для исследования, они будут направлены для расшифровки в Москву.

Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий , в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

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