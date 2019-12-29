В МВД РК рассказали о ходе расследования авиакатастрофы

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - По поручению главы государства МВД проводится досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна "Fokker-100" в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса РК, передает Kazakhstan Today.

"МВД проведет качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета. Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна", - сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД подчеркнул, что следователям предстоит восстановить хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. С этой целью сотрудники проверяют работу всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, ведутся допросы ответственных лиц и опрос пассажиров данного рейса.

Проведен осмотр взлетно-посадочной полосы. С воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал. В настоящее время продолжается осмотр района падения самолета.

В соответствии с международными требованиями и спецификой расследования данной категории уголовных дел участие в нем примут представители Международного авиационного комитета (МАК) и завода-изготовителя самолета, совместно с которыми будут проведены расшифровка изъятых самописцев, осмотр двигателя судна и места происшествия.

Установлено, что воздушное судно, потерпевшее крушение, построено в 1996 году на заводе " Fokker " в Голландии и имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года.

"Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании", - сообщили в МВД.

По состоянию на 28 декабря в медицинских учреждениях Алматы на стационарном лечении находятся 47 пострадавших, в том числе 9 детей. Четверым пострадавшим после медицинского осмотра назначено амбулаторное лечение, и они отпущены домой. Количество погибших - не изменилось (12 человек)

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