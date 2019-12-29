Fokker направит в Казахстан экспертов для расследования авиакатастрофы

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Нидерландская авиастроительная компания Fokker, входящая в британский холдинг GKN, планирует направить в Казахстан группу экспертов для сотрудничества в расследовании причин падения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, передает Kazakhstan Today.
"В рамках стандартного протокола мы отправим (в Казахстан) небольшую команду в качестве технической поддержки", - сообщил РИА Новости официальный представитель Fokker.
Представитель компании не стал уточнять, когда и в каком составе эксперты направятся к месту трагедии, сославшись на конфиденциальность такой информации.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, в пятницу при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.
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