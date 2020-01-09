Ребенок погиб, семь человек пострадали в результате хлопка газа и обрушения стен в пятиэтажке в Каскелене

Талдыкорган. 8 января. Kazakhstan Today - Ребенок погиб, семь человек пострадали в результате хлопка газовоздушной смечи и последующего обрушения стен в квартире пятиэтажного дома в Каскелене, передает Kazakhstan Today.



По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, хлопок газовоздушной смеси произошел сегодня, около 13.15, в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Толе би в Каскелене. В результате хлопка произошло частичное обрушение межкомнатных стен без последующего горения.

"Семь человек с различными травмами доставили в больницу, в том числе трех детей. Еще один ребенок 2009 года рождения скончался на месте происшествия", - сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.



Он также уточнил, что жители дома были эвакуированы противопожарной службой. Акимат Каскелена организовал временное проживание для нуждающихся. Причина хлопка устанавливается.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства