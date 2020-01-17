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Бизнесмен из Казахстана обнаружен мертвым на вилле в Испании

16.01.2020, 14:11 8965
Бизнесмен из Казахстана обнаружен мертвым на вилле в Испании
Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - Казахстанский бизнесмен Марат Сабалаков, бывший почетный консул Словакии в Казахстане, найден мертвым на вилле в городе Аликанте (Испания), передает Kazakhstan Today.
 
Уроженец Алматы был найден вечером 14 января в саду арендуемой виллы де ла Нусия с признаками насильственной смерти. В качестве одной из версий случившегося рассматривается несчастный случай, пишет "Регнум" со ссылкой на издание El Dia.
 
Однако полицейские обнаружили следы крови не только рядом с телом, но и в доме, поэтому рассматривается также версия насильственной смерти. Тело бизнесмена передано в Институт юридической медицины Аликанте.
 
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что испанская полиция уже сообщила о смерти гражданина РК. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняет консул.
 
По данным Forbes-Казахстан, Марат Сабалаков являлся владельцем инвестиционной компанией AS Invest Group. К проектам группы относятся объекты коммерческой и жилой недвижимости. Почетным консулом Словакии в Казахстане назначен в 2015 году.
 

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