Бизнесмен из Казахстана обнаружен мертвым на вилле в Испании

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - Казахстанский бизнесмен Марат Сабалаков, бывший почетный консул Словакии в Казахстане, найден мертвым на вилле в городе Аликанте (Испания), передает Kazakhstan Today.

Уроженец Алматы был найден вечером 14 января в саду арендуемой виллы де ла Нусия с признаками насильственной смерти. В качестве одной из версий случившегося рассматривается несчастный случай, пишет " Регнум " со ссылкой на издание El Dia.

Однако полицейские обнаружили следы крови не только рядом с телом, но и в доме, поэтому рассматривается также версия насильственной смерти. Тело бизнесмена передано в Институт юридической медицины Аликанте.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что испанская полиция уже сообщила о смерти гражданина РК. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняет консул.

По данным Forbes-Казахстан, Марат Сабалаков являлся владельцем инвестиционной компанией AS Invest Group. К проектам группы относятся объекты коммерческой и жилой недвижимости. Почетным консулом Словакии в Казахстане назначен в 2015 году.

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