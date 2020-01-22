Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Казахстанку нашли повешенной в Южной Корее. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Нурбек Алмашов, передает Kazakhstan Today.

16 января 2020 года в своей квартире в городе Ансан (Южная Корея) было обнаружено тело гражданки РК. Согласно поступившей информации из городской полиции, ее нашли повешенной в ванной комнате. В настоящее время проводятся следственные мероприятия и судебно-медицинская экспертиза", - цитирует Алмашова Kazpravda.kz .

Он отметил, что консульский отдел посольства РК в Корее оказывает всю необходимую консульско-правовую помощь родственникам погибшей.

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