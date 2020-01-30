Руководитель ДГД по Атырауской области подозревается в коррупции (ВИДЕО)

Атырау. 29 января. Kazakhstan Today - Руководитель департамента государственных доходов по Атырауской области подозревается в коррупции, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается в получении взяток на системной основе, в первом случае - в сумме 3 тыс. долларов США из требуемых 10 тыс. долларов США от своего подчиненного за продвижение по службе и общее покровительство. Во втором - 490 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя за оказание содействия в ликвидации ИП без проведения налоговой проверки", - рассказали в антикоррупционной службе РК.

В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.









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