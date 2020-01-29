Замглавы управления предпринимательства и туризма Кызылординской области попался на взятке

Кызылорда. 28 января. Kazakhstan Today - Заместитель руководителя управления предпринимательства и туризма Кызылординской области подозревается в коррупции, передает Kazakhstan Today.
Антикоррупционной службой Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя ГУ "Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области" по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в получении через карт-счет взятки в значительном размере от индивидуального предпринимателя за общее покровительство и беспрепятственное подписание акта выполненных работ", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось ранее, жительница столицы перевела взятку следователю на карту, но была задержана антикоррупционной службой.
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