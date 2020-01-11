Жительница столицы перевела взятку следователю на карту

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане задержана 56-летняя женщина, подозреваемая в даче взятки следователю, передает Kazakhstan Today.

В управление собственной безопасности департамента полиции Нур-Султана обратился следователь управления полиции района Есиль с информацией о том, что ему поступили денежные средства в сумме 100 тысяч тенге от фигуранта, проходящего по находящемуся в его производстве уголовному делу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

После возврата следователем денежных средств в здании управления полиции была задержана 56-летняя жительница Нур-Султана, которая перечислила ему деньги в качестве взятки за положительное решение по уголовному делу. По данному факту начато досудебное расследование.

"Законодательством за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность от 3 до 15 лет лишения свободы. Призывам граждан не прибегать к противоправным способам разрешения правовых и иных вопросов, возникающих при взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел. Если имеет место вымогательство взятки со стороны должностного лица, следует обратиться в управление собственной безопасности департамента полиции Нур-Султана по адресу: улица Бейбитшилик, 19, или по номеру телефона: 8 702 127 98 18. Анонимность гарантируется", - отметили в полиции.





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