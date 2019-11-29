В Атырау при даче взятки уполномоченному сотруднику ДКНБ задержаны двое граждан КНР

Атырау. 28 ноября. Kazakhstan Today - 19 ноября 2019 года департаментом КНБ РК по Атырауской области с санкции специализированного следственного суда города Атырау при даче взятки уполномоченному сотруднику ДКНБ в размере 2 миллионов тенге задержаны и водворены в следственный изолятор двое граждан КНР, передает Kazakhstan Today.

"Взятка предназначалась за положительное рассмотрение административного дела в суде в отношении иностранца, незаконно осуществлявшего трудовую деятельность в городе Атырау. Наряду с этим, взяткодатель предлагал ежемесячное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч тенге за дальнейшее общее покровительство граждан КНР", - сообщили в пресс-службе КНБ.

Задержанные дали признательные показания. Проводятся следственные мероприятия.

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